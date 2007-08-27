Мария Шарапова: «Многие могут списать меня со счетов. Но если ты сама себя не списываешь, все будет хорошо»

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала поражение от Серены Уильямс в первом круге US Open (1:6, 1:6), проблемы с плечом и дальнейшие планы.
«Это непростой путь, и он всегда таким был. Но четыре месяца назад я перенесла процедуру на плече. Так что оказаться на US Open в вечернем матче, который вызывает огромный интерес, – это серьезно. Это прекрасно.
Можно сколько угодно работать, но если ты не можешь подавать, все довольно непросто. Это самая большая преграда.
После затяжного матча с Контавейт [в Торонто] у меня примерно неделю были проблемы с плечом. Я старалась привести его в норму. По-моему, в том матче я выполнила где-то 200 подач – очень много по сравнению с тренировкой перед игрой.
Сейчас мне нужно с умом подойти к расписанию. Но при этом я хочу как можно больше играть до конца сезона.
В целом я верю в свои способности. Можете списать меня со счетов. Многие могут меня списать со счетов – особенно после 1:6, 1:6 в первом круге US Open. Но если ты сама себя не списываешь, все будет хорошо».
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