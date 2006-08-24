Реклама 18+
Реклама 18+

Матч Шараповой и Уильямс на US Open начнется в 2:00 мск во вторник

Теги Мария Шарапова Серена Уильямс US Open ATP WTA Карен Хачанов Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

US Open опубликовал расписание двух первых дней турнира, на которые запланированы все матчи одиночных первых кругов.

Встреча экс-первых ракеток мира Марии Шараповой и Серены Уильямс откроет первую вечернюю сессию турнира на корте Артура Эша и начнется в 2:00 вторника по Москве. Перед ними там сыграет действующий чемпион Новак Джокович, после – Роджер Федерер.

Чемпион Монреаля Даниил Медведев первый матч проведет на корте Луи Армстронга вторым запуском после 18:00 мск понедельника.

Действующая чемпионка Наоми Осака откроет игровой день на Эше во вторник (19:00 мск), вечером там сыграют чемпионы прошлых лет Рафаэль Надаль и Слоун Стивенс.

Андрей Рублев и Стефанос Циципас стартуют в 18:00 мск на Армстронге, Арина Соболенко и Виктория Азаренко откроют там вечернюю сессию.

Девятая ракетка мира Карен Хачанов сыграет вторым запуском после 18:00 на корте №12.

Расписания целиком: понедельник, вторник.

15 лет назад Шарапова довела Серену до слез в финале «Уимблдона». Их война продолжится в первом круге US Open-2019

Реклама 18+

Опрос

Шарапова против Серены в первом круге US Open. Кто победит?

2104 голосa 8
  • Шарапова
    40%
  • Серена
    60%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться