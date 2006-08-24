Матч Шараповой и Уильямс на US Open начнется в 2:00 мск во вторник

US Open опубликовал расписание двух первых дней турнира, на которые запланированы все матчи одиночных первых кругов.

Встреча экс-первых ракеток мира Марии Шараповой и Серены Уильямс откроет первую вечернюю сессию турнира на корте Артура Эша и начнется в 2:00 вторника по Москве. Перед ними там сыграет действующий чемпион Новак Джокович, после – Роджер Федерер.

Чемпион Монреаля Даниил Медведев первый матч проведет на корте Луи Армстронга вторым запуском после 18:00 мск понедельника.

Действующая чемпионка Наоми Осака откроет игровой день на Эше во вторник (19:00 мск), вечером там сыграют чемпионы прошлых лет Рафаэль Надаль и Слоун Стивенс.

Андрей Рублев и Стефанос Циципас стартуют в 18:00 мск на Армстронге, Арина Соболенко и Виктория Азаренко откроют там вечернюю сессию.

Девятая ракетка мира Карен Хачанов сыграет вторым запуском после 18:00 на корте №12.

Расписания целиком: понедельник, вторник.

15 лет назад Шарапова довела Серену до слез в финале «Уимблдона». Их война продолжится в первом круге US Open-2019