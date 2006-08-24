Матч Шараповой и Уильямс на US Open начнется в 2:00 мск во вторник

US Open опубликовал расписание двух первых дней турнира, на которые запланированы все матчи одиночных первых кругов.
Встреча экс-первых ракеток мира Марии Шараповой и Серены Уильямс откроет первую вечернюю сессию турнира на корте Артура Эша и начнется в 2:00 вторника по Москве. Перед ними там сыграет действующий чемпион Новак Джокович, после – Роджер Федерер.
Чемпион Монреаля Даниил Медведев первый матч проведет на корте Луи Армстронга вторым запуском после 18:00 мск понедельника.
Действующая чемпионка Наоми Осака откроет игровой день на Эше во вторник (19:00 мск), вечером там сыграют чемпионы прошлых лет Рафаэль Надаль и Слоун Стивенс.
Андрей Рублев и Стефанос Циципас стартуют в 18:00 мск на Армстронге, Арина Соболенко и Виктория Азаренко откроют там вечернюю сессию.
Девятая ракетка мира Карен Хачанов сыграет вторым запуском после 18:00 на корте №12.
Расписания целиком: понедельник, вторник.
15 лет назад Шарапова довела Серену до слез в финале «Уимблдона». Их война продолжится в первом круге US Open-2019