Шарапова о равной оплате мужчин и женщин в спорте: «Очень рада, что многие активно высказываются на эту тему»

Экс-первая ракетка мира рассказала о подготовке US Open, а также сравнила себя с новыми звездами женского тенниса.

О US Open

«Очень важный турнир. Я всегда, особенно последние несколько лет, приобретала здесь опыт и знания. Этот процесс очень сложный, занимает много времени, и я хочу воспользоваться таким преимуществом.

В Нью-Йорке есть что-то захватывающее, особенное. Вы чувствуете энергию, поддержку болельщиков. Спортсмены всегда говорят, что нет ничего похожего на ночной матч US Open, и я полностью согласна».

О том, считает ли себя образцом для подражания

«Понимаю, что это так, но нужно всегда стремиться стать лучше, чем твой образец для подражания. Не думаю, что кто-то совершенен, и это делает людей особенными, так как они заставляют себя развиваться.

В детстве я смотрела на маму. Она была очень молода, так что у нас установилась хорошая связь друг с другом. Мама не занималась спортом, кроме танцев, но оказала на мою жизнь большое влияние в культурном, образовательном и семейном плане».

О равной оплате мужчин и женщин в спорте

«Есть ряд деталей, но в целом я рада, что многие женщины активно высказываются. Они тоже добиваются побед, и это не только делает их успешными, увеличивает их банковские счета, но дает им право голоса. У них очень много болельщиков по всему миру. Прекрасно, что сейчас часто говорят об этом».

О молодых звездах женского тенниса

«В какой-то момент мы все были молоды. Успех определяется многими вещами. Он может быть внешним, когда все видят вас с трофеем, или очень личным и внутренним, так что многие об этом даже не слышат.

Вряд ли я осознала, что как спортсмен и как личность подала пример молодому поколению. Теннис очень публичен, все стоит на кону. Ваше поведение очень важно».

О том, как справилась бы со славой и вниманием на их месте

«Не знаю. Я единственный ребенок в семье, всегда была и остаюсь рядом с родителями. Единственное, что изменилось – соцсети. Это полезно, но непросто для молодого поколения, потому что они постоянно держат в курсе поклонников, а иногда показываете им то, что они ожидают, а не то, что хотите вы. Наверное, мне было бы непросто, хотя я, конечно, не сталкивалась с подобным в начале карьеры.

Люблю выкладывать что-нибудь в соцсетях, нет ничего, что было бы там, если бы я не чувствовал себя комфортно с этим. С возрастом в этом отношении чувствуешь себя комфортнее, а благодаря опыту принимаешь немного эгоистичные, но правильные для тебя решения».

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