Бушар, проигравшая девятый матч подряд: «Поражение в матче ничего не значит»

(WC) со счетом 6:4, 1:6, 4:6 уступила Бьянке Андрееску в первом круге «Премьера» в Торонто.

«Думаю, я провела хороший матч, лучший после травмы. Бьянка 20-я в мире (на самом деле 27-я – прим. Sports.ru), поэтому то, что я боролась с ней в третьем сете, придает уверенность и мотивирует меня работать еще больше.

Мы переписывались в инстаграме после жеребьевки и отметили, как классно, что Феликс [Оже-Альяссим] и Вашек [Поспишил], а затем мы с ней играем друг с другом в первом раунде. Это хорошо для канадского тенниса.

Я сказала: «Давай просто устроим шоу». Она ответила: «Да, давай». И я думаю, что мы это сделали.

Я чувствую, что повзрослела и гораздо лучше смотрю на вещи. Я счастлива играть в теннис, это самое невероятное, что есть в жизни. Так что поражение в матче на самом деле ничего не значит.

Сейчас я получаю огромное удовольствие от тенниса, остаюсь позитивной на корте, делаю все, что от меня зависит. Что бы ни случилось, я верю в лучшее», – рассказала Бушар после матча.

Поражение от Андрееску стало для 25-летней канадки девятым подряд. Последний раз она выигрывала в Дубае в феврале, а всего в сезоне проиграла 13 матчей из 19.

Бушар – на вопрос, как посоветовала бы Осаке справляться с давлением: «Я не выиграла два «Шлема», чтобы раздавать такие советы»

Бушар не позор тенниса, а образец для подражания. Ее инстаграм – большой успех