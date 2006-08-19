Рейтинг WTA. Кузнецова поднялась на 91 позицию, Киз вернулась в топ-10

Финалистка «Премьера» в Цинциннати Светлана Кузнецова поднялась на 91 позицию и вернулась в топ-70, победительница турнира Мэдисон Киз вернулась в топ-10 впервые с июля 2018-го, вытеснив Слоун Стивенс.
Не защитившая титул Кики Бертенс опустилась на седьмую позицию, Свитолина вернулась в топ-5.
Полуфиналистка Western & Southern Open София Кенин обновила рейтинговый рекорд и стала 20-й, а Мария Шарапова, проигравшая во втором круге, поднялась на десять позиций.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 19 августа 2019
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Наоми Осака (Япония)
|6606
|2 (2)
|Эшли Барти (Австралия)
|6501
|3 (3)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|6315
|4 (4)
|Симона Халеп (Румыния)
|4743
|5 (7)
|Элина Свитолина (Украина)
|4492
|6 (6)
|Петра Квитова (Чехия)
|4485
|7 (5)
|Кики Бертенс (Нидерланды)
|4400
|8 (8)
|Серена Уильямс (США)
|3935
|9 (9)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|3320
|10 (18)
|Мэдисон Киз (США)
|3267
|11 (10)
|Слоун Стивенс (США)
|3189
|20 (22)
|София Кенин (США)
|2460
|42 (41)
|Дарья Касаткина (Россия)
|1330
|43 (43)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1273
|46 (45)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1180
|49 (55)
|Ига Швентек (Польша)
|1101
|51 (57)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1074
|52 (65)
|Винус Уильямс (США)
|1072
|60 (59)
|Маргарита Гаспарян (Россия)
|969
|62 (153)
|Светлана Кузнецова (Россия)
|936
|76 (76)
|Анастасия Потапова (Россия)
|817
|85 (84)
|Вера Звонарева (Россия)
|700
|87 (97)
|Мария Шарапова (Россия)
|696
|93 (93)
|Анна Блинкова (Россия)
|664
|98 (96)
|Наталья Вихлянцева (Россия)
|630