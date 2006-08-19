Рейтинг WTA. Кузнецова поднялась на 91 позицию, Киз вернулась в топ-10

Финалистка «Премьера» в Цинциннати Светлана Кузнецова поднялась на 91 позицию и вернулась в топ-70, победительница турнира Мэдисон Киз вернулась в топ-10 впервые с июля 2018-го, вытеснив Слоун Стивенс.

Не защитившая титул Кики Бертенс опустилась на седьмую позицию, Свитолина вернулась в топ-5.

Полуфиналистка Western & Southern Open София Кенин обновила рейтинговый рекорд и стала 20-й, а Мария Шарапова, проигравшая во втором круге, поднялась на десять позиций.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 19 августа 2019