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Рейтинг WTA. Кузнецова поднялась на 91 позицию, Киз вернулась в топ-10

Теги Мария Шарапова Светлана Кузнецова Серена Уильямс Вера Звонарева Винус Уильямс рейтинги Анастасия Павлюченкова WTA Симона Халеп Петра Квитова Слоун Стивенс Мэдисон Киз Каролина Плишкова Элина Свитолина Маргарита Гаспарян Кики Бертенс Эшли Барти Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Наоми Осака Анастасия Потапова Наталья Вихлянцева Анна Блинкова София Кенин Екатерина Александрова Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Финалистка «Премьера» в Цинциннати Светлана Кузнецова поднялась на 91 позицию и вернулась в топ-70, победительница турнира Мэдисон Киз вернулась в топ-10 впервые с июля 2018-го, вытеснив Слоун Стивенс.

Не защитившая титул Кики Бертенс опустилась на седьмую позицию, Свитолина вернулась в топ-5. 

Полуфиналистка Western & Southern Open София Кенин обновила рейтинговый рекорд и стала 20-й, а Мария Шарапова, проигравшая во втором круге, поднялась на десять позиций.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 19 августа 2019

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Наоми Осака (Япония) 6606 
2 (2) Эшли Барти (Австралия) 6501 
3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 6315 
4 (4) Симона Халеп (Румыния) 4743 
5 (7) Элина Свитолина (Украина) 4492 
6 (6) Петра Квитова (Чехия) 4485 
7 (5) Кики Бертенс (Нидерланды) 4400 
8 (8) Серена Уильямс (США) 3935 
9 (9) Арина Соболенко (Беларусь) 3320 
10 (18) Мэдисон Киз (США) 3267 
11 (10) Слоун Стивенс (США) 3189 
20 (22) София Кенин (США) 2460 
42 (41) Дарья Касаткина (Россия) 1330 
43 (43) Екатерина Александрова (Россия) 1273 
46 (45) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1180 
49 (55) Ига Швентек (Польша) 1101 
51 (57) Вероника Кудерметова (Россия) 1074 
52 (65)  Винус Уильямс (США) 1072 
60 (59) Маргарита Гаспарян (Россия) 969 
62 (153) Светлана Кузнецова (Россия) 936 
76 (76) Анастасия Потапова (Россия) 817 
85 (84) Вера Звонарева (Россия) 700 
87 (97) Мария Шарапова (Россия) 696 
93 (93) Анна Блинкова (Россия) 664 
98 (96) Наталья Вихлянцева (Россия) 630 

 

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