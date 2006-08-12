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Рейтинг ATP. Медведев – первая ракетка России, Нисикори вернулся в топ-5, Фоньини – в топ-10

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По итогам недели финалист «Мастерса» в Монреале Даниил Медведев опередил Карена Хачанова, установив личный рекорд, и стал российским №1.

Рафаэль Надаль, защитивший титул, сохранил вторую строчку рейтинга, а год назад игравший в решающем матче Стефанос Циципас переместился с пятого места на седьмое. Кеи Нисикори вошел в топ-5 впервые с 2017 года, а Фабио Фоньини вернулся в топ-10 спустя неделю после вылета из него.

Полуфиналист Coupe Rogers Гаэль Монфис прибавил пять позиций, а уступивший в первом круге Григор Димитров опустился на 20.

Emirates ATP Rankings

Положение на 12 августа 2019

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 12325
2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 7945
3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) 7460
4 (4) Доминик Тим (Австрия) 4925
5 (6) Кеи Нисикори (Япония) 4040
6 (7) Александр Зверев (Германия) 4005
7 (5) Стефанос Циципас (Греция) 3455
8 (9) Даниил Медведев (Россия) 3230
9 (8) Карен Хачанов (Россия) 2890
10 (11) Фабио Фоньини (Италия) 2555
15 (20) Гаэль Монфис (Франция) 2130
40 (48) Хуберт Хуркач (Польша) 1103
44 (53) Дэн Эванс (Великобритания) 1045
52 (42) Фрэнсис Тиафу (США) 970
56 (66) Ришар Гаске (Франция) 930
59 (69) Адриан Маннарино (Франция) 916
70 (70) Андрей Рублев (Россия) 836
74 (54) Григор Димитров (Болгария) 802
79 (93) Стив Джонсон (США) 680

 

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