Рейтинг ATP. Медведев – первая ракетка России, Нисикори вернулся в топ-5, Фоньини – в топ-10

По итогам недели финалист «Мастерса» в Монреале Даниил Медведев опередил Карена Хачанова, установив личный рекорд, и стал российским №1.

, защитивший титул, сохранил вторую строчку рейтинга, а год назад игравший в решающем матче Стефанос Циципас переместился с пятого места на седьмое. Кеи Нисикори вошел в топ-5 впервые с 2017 года, а Фабио Фоньини вернулся в топ-10 спустя неделю после вылета из него.

Полуфиналист Coupe Rogers Гаэль Монфис прибавил пять позиций, а уступивший в первом круге Григор Димитров опустился на 20.

Emirates ATP Rankings

Положение на 12 августа 2019