Рейтинг ATP. Медведев – первая ракетка России, Нисикори вернулся в топ-5, Фоньини – в топ-10

По итогам недели финалист «Мастерса» в Монреале Даниил Медведев опередил Карена Хачанова, установив личный рекорд, и стал российским №1.
Рафаэль Надаль, защитивший титул, сохранил вторую строчку рейтинга, а год назад игравший в решающем матче Стефанос Циципас переместился с пятого места на седьмое. Кеи Нисикори вошел в топ-5 впервые с 2017 года, а Фабио Фоньини вернулся в топ-10 спустя неделю после вылета из него.
Полуфиналист Coupe Rogers Гаэль Монфис прибавил пять позиций, а уступивший в первом круге Григор Димитров опустился на 20.
Emirates ATP Rankings
Положение на 12 августа 2019
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|12325
|2 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|7945
|3 (3)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|7460
|4 (4)
|Доминик Тим (Австрия)
|4925
|5 (6)
|Кеи Нисикори (Япония)
|4040
|6 (7)
|Александр Зверев (Германия)
|4005
|7 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|3455
|8 (9)
|Даниил Медведев (Россия)
|3230
|9 (8)
|Карен Хачанов (Россия)
|2890
|10 (11)
|Фабио Фоньини (Италия)
|2555
|15 (20)
|Гаэль Монфис (Франция)
|2130
|40 (48)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|1103
|44 (53)
|Дэн Эванс (Великобритания)
|1045
|52 (42)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|970
|56 (66)
|Ришар Гаске (Франция)
|930
|59 (69)
|Адриан Маннарино (Франция)
|916
|70 (70)
|Андрей Рублев (Россия)
|836
|74 (54)
|Григор Димитров (Болгария)
|802
|79 (93)
|Стив Джонсон (США)
|680