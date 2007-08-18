Кузнецова о пушечном приеме навылет в матче с Барти: «Сыграла по-русски. Иногда мне хватает терпения, а иногда прорывается что-то русское»

Россиянка Светлана Кузнецова прокомментировала мощный прием подачи по линии навылет в полуфинале Цинциннати против Эшли Барти (6:2, 6:4).
This. Is. Incredible.— WTA (@WTA) August 17, 2019
😍 @SvetlanaK27 #CincyTennis pic.twitter.com/wGWqXLfWIq
«Я обожаю этот удар. В Испании меня учили в такой ситуации бить кроссом, потому что это более стабильно.
Но русские так хорошо сочетаются с испанским теннисом, потому что мы сумасшедшие и иногда безумно рискуем. Испанцы спокойнее.
Тут я сыграла по-русски. Иногда мне хватает терпения, а иногда прорывается что-то русское. Нельзя постоянно это сдерживать (улыбается)».
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