Медведев второй раз подряд обыграл Джоковича и вышел в третий финал за три недели

Россиянин Даниил Медведев в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати обыграл первую ракетку мира – 3:6, 6:3, 6:3. Россиянин выиграл у серба второй матч подряд (первый был в этом году в Монте-Карло) и довел счет личных встреч до 2:3.

После «Уимблдона» Медведев выиграл 13-й матч из 15. Он вышел в финал на третьем турнире и втором «Мастерсе» подряд.

За титул Медведев сыграет с Давидом Гоффеном, которому проиграл на «Уимблдоне» в пяти партиях.

Медведев нечеловечески быстрый: вытянул розыгрыш, в котором соперник уже отметил победу