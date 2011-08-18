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Медведев второй раз подряд обыграл Джоковича и вышел в третий финал за три недели

Теги Новак Джокович ATP Western & Southern Open Даниил Медведев Теннис

Россиянин Даниил Медведев в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича – 3:6, 6:3, 6:3. Россиянин выиграл у серба второй матч подряд (первый был в этом году в Монте-Карло) и довел счет личных встреч до 2:3.

После «Уимблдона» Медведев выиграл 13-й матч из 15. Он вышел в финал на третьем турнире и втором «Мастерсе» подряд.

За титул Медведев сыграет с Давидом Гоффеном, которому проиграл на «Уимблдоне» в пяти партиях.

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