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Медведев стал единоличным лидером сезона по количеству побед. По итогам Цинциннати он может войти в топ-5

Теги Рафаэль Надаль ATP Western & Southern Open Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати разгромил Андрея Рублева – 6:3, 6:2. Для Медведева это 42-я победа в этом году. Он обошел Рафаэля Надаля и стал единоличным лидером тура по этому показателю.

Личный рекорд Медведева по количеству выигранных матчей за сезон – 48. Он установил его в прошлом году.

Кроме того, россиянин одержал 29-ю победу на харде в 2019-м. Это тоже лучший показатель в ATP.

За счет выхода в полуфинал Медведев в рейтинге обойдет Стефаноса Циципаса и впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира. Если россиянин выиграет титул, то поднимется на пятую строчку рейтинга.

За место в финале Медведев сыграет с сильнейшим в паре Новак Джокович – Люка Пуй.

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