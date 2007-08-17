Медведев стал единоличным лидером сезона по количеству побед. По итогам Цинциннати он может войти в топ-5

Россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати разгромил Андрея Рублева – 6:3, 6:2. Для Медведева это 42-я победа в этом году. Он обошел и стал единоличным лидером тура по этому показателю.

Личный рекорд Медведева по количеству выигранных матчей за сезон – 48. Он установил его в прошлом году.

Кроме того, россиянин одержал 29-ю победу на харде в 2019-м. Это тоже лучший показатель в ATP.

За счет выхода в полуфинал Медведев в рейтинге обойдет Стефаноса Циципаса и впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира. Если россиянин выиграет титул, то поднимется на пятую строчку рейтинга.

Heavy Meddy 🤘



Red-hot Russian @DaniilMedwed takes down compatriot Andrey Rublev 6-2 6-3 to reach #CincyTennis semi-finals. pic.twitter.com/da3yXvK05e — Tennis TV (@TennisTV) August 17, 2019

За место в финале Медведев сыграет с сильнейшим в паре Новак Джокович – Люка Пуй.

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