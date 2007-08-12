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Надаль первым выиграл по 10 «Мастерсов» на двух покрытиях и вторым – по 20 титулов на грунте и харде

Теги Рафаэль Надаль ATP Иван Лендл рекорды Rogers Cup статистика Теннис

Рафаэль Надаль (1), в финале «Мастерса» в Монреале победивший Даниила Медведева (8), выиграл пятый титул в Канаде. Это второй результат в истории турнира после Ивана Лендла, который взял шесть трофеев с 1980 по 1989 годы.

Испанец – первый, кто выиграл по десять «Мастерсов» на двух покрытиях и одержал пять побед как на хардовом (Rogers Cup), так и на грунтовом турнире («Ролан Гаррос», Монте-Карло, Рим и Барселона). Также он повторил достижение Лендла, завоевав по 20 титулов на грунте и харде. 

Надаль взял третий трофей в сезоне (столько же у Джоковича, Федерера и Тима) и обеспечил себе второе место в посеве US Open.

Надаль выиграл рекордный 35-й «Мастерс», впервые защитил титул не на грунте и завтра возглавит Гонку

Текстовый онлайн и анализ матча Надаля и Медведева – в нашем материале

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