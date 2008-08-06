Федерер первым в истории проведет 1000 недель в топ-50 подряд

Третья ракетка мира Роджер Федерер проводит рекордную 1000-ю неделю подряд в топ-50 рейтинга ATP. Впервые он вошел туда 17 апреля 2000 года, последний раз – 12 июня в том же сезоне.
Второе место в истории по этому показателю занимает Джимми Коннорс (873 недели подряд), среди действующих игроков – Рафаэль Надаль (758).
Напомним, за карьеру Федерер провел 310 недель на вершине рейтинга, что также является рекордом.
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Кольшрайбер – седьмой действующий теннисист с 700 подряд неделями в топ-100