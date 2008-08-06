Федерер первым в истории проведет 1000 недель в топ-50 подряд

Третья ракетка мира проводит рекордную 1000-ю неделю подряд в топ-50 рейтинга ATP. Впервые он вошел туда 17 апреля 2000 года, последний раз – 12 июня в том же сезоне.

Второе место в истории по этому показателю занимает Джимми Коннорс (873 недели подряд), среди действующих игроков – (758).

Напомним, за карьеру Федерер провел 310 недель на вершине рейтинга, что также является рекордом.

Федерер первым выиграл 100 матчей на одном «Шлеме»

Кольшрайбер – седьмой действующий теннисист с 700 подряд неделями в топ-100