Кафельников поддержит Любовь Соболь на акции протеста перед мэрией Москвы

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников завтра выйдет на несогласованную акцию оппозиции перед мэрией Москвы. Он поддерживает Любовь Соболь на выборах в Мосгордуму.

«Я считаю, что должен быть выбор. Если тебя ставят перед фактом, что его вообще нет, я с этим радикально не согласен. Скоро нам до такой степени закрутят гайки, что дышать невозможно будет. Уже у горла стоит винтик, и нам этот винтик все время закручивают, воздуха все меньше и меньше поступает».

Весной 2018 года Кафельников выходил на демонстрацию оппозиции перед президентскими выборами. «Тогда я понял, какое настроение у людей по поводу того, что происходит в стране. Это для меня было важно», – объяснил теннисист.

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