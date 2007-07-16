Федерер в последние 4 года проигрывает с матчболов вдвое чаще, чем в предыдущие 14 лет

Финал «Уимблдона» стал 22-м поражением в матче, где он имел матчболы (1,48% от всех проведенных встреч).

Для сравнения, проиграл восемь подобных игр (0,69%), Новак Джокович – три (0,28%).

При этом за 14 лет с 2000-го Федерер проиграл таких матчей 14, а с 2015-го – восемь.

Три поражения швейцарцу нанес Джокович (больше всех), в том числе – в финале завершившегося .

С 1999 года Федерер выиграл 21 матч, в котором ушел хотя бы с одного матчбола соперника, из них восемь – за последние шесть сезонов.

👑 ДЖОКОВИЧ!!! Выиграл «Уимблдон» на решающем тай-брейке, отыграв 2 матчбола!