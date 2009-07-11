Серена вышла в 3-й финал на последних 6 «Шлемах»

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс в полуфинале обыграла Барбору Стрыцову со счетом 6:1, 6:2.

Американка в 11-й раз вышла в финал «Уимблдона» и в 32-й финал турнира «Большого шлема» вообще. По этому показателю она сравнялась с Мартиной Навратиловой и теперь уступает только Крис Эверт (34 финала).

Кроме того, Уильямс-младшая вышла в финал на третьем из шести «Больших шлемов», которые провела после декрета и возвращения на корт в 2018-м. За это время она провела еще семь обычных турниров и ни на одном не дошла даже до полуфинала.

За титул 23-кратная чемпионка «Шлемов» сыграет с Симоной Халеп, у которой ведет в личных встречах 9:1. В этом году Уильямс победила ее на Australian Open.

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