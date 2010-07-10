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Серена о штрафе за повреждение корта: «Я всегда была Мстителем. Может быть, я суперсильная. Не знаю»

Теги Серена Уильямс Уимблдон WTA Теннис

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс ответила на вопрос, насколько сильно она повредила корт «Уимблдона», что за это ее оштрафовали на 10 тысяч долларов.

«Я буду рада, если вы мне ответите на этот вопрос. Я всегда в душе была Мстителем. Может быть, я суперсильная. Не знаю».

Сообщается, что в пятницу перед турниром Серена четыре раза ударила по корту ракеткой и оставила вмятины. Кроме того, персоналу турнира пришлось извлекать из корта осколки ее ракетки.

Решение о штрафе было принято после просмотра видео.

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