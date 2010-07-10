Журналист о штрафе Серене за повреждение корта: «Она и ее представители сначала отрицали произошедшее. А потом появилось видео»

Швейцарский журналист и автор двух книг о Роджере Федерере Рене Штауффер прокомментировал штраф Серене Уильямс за повреждение корта во время тренировки перед .

«Надежный источник сообщает, что Серена Уильямс и ее представители сначала полностью отрицали произошедшее. А потом появились видео-доказательства», – написал Штауффер.

Ранее The Daily Mail сообщала, что Серена написала организаторам турнира письмо с извинениями. Источник издания сообщил, что раньше никто никогда не повреждал корт во время тренировок, а штраф Серене вынесли с задержкой, потому что «с учетом ее статуса было желание подкрепить обвинение видео-доказательствами».

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