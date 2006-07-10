Серена Уильямс о конфликте с судьей в финале US Open-2018: «Чувствовала себя побитой и униженной спортом, который я люблю»

Экс-первая ракетка мира в эссе для Harper’s Bazaar рассказала о последствиях скандального финала -2018, в котором она проиграла Наоми Осаке и была оштрафована на гейм за три предупреждения.

«В итоге соперница просто сыграла лучше меня и выиграла первый титул «Большого шлема». Я была за нее очень рада. Ну а я чувствовала себя побитой и униженной спортом, который я люблю, которому посвятила всю свою жизнь. Который моя семья изменила не тем, что нас приняли, а тем, что мы не прекращали побеждать.

После турнира я вернулась домой во Флориду. Каждый вечер, когда я пыталась уснуть, запускалась бесконечная череда неотвеченных вопросов. Как можно отнимать у меня гейм в финале «Большого шлема»? Как на таком этапе можно вообще у кого-нибудь отнимать гейм?

Я верчусь, утомленная недосыпом, а мысли все никуда не уходят. Почему я не могу выражать эмоции, как все остальные? Будь я мужчиной, оказалась бы я в такой ситуации? Почему я другая? Потому что я женщина? Я останавливаю себя, чтобы не заводиться. Говорю себе: «Ты и так столько пережила, столько перенесла. Время все залечит, скоро это будет очередным воспоминанием, которое сделало меня сильной женщиной, спортсменкой и матерью».

Но в этот раз все было иначе. Я была глубоко ранена. Пыталась сравнивать это с другими проблемами в моей жизни и карьере и почему-то не могла отделаться от ощущения, что эта ситуация была больше меня. Эта ситуация испортила потрясающий и исторический момент. Не только у меня отняли гейм, но и другую теннисистку лишили определяющего момента триумфа», – написала Серена.

Еще больше мыслей Серены о финале US Open и его последствиях – в нашем материале.

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