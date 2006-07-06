В матче на «Уимблдоне» очко было переиграно, когда на корт прилетела пробка от шампанского

В пятничном матче третьего круга «Уимблдона» между Бенуа Пэром и Иржи Веселы очко было переиграно, когда во время розыгрыша на корт прилетела пробка от шампанского.
«Помеха, помеха, помеха», – прервал игру судья на вышке Джанлука Москарелла, после чего с улыбкой объявил: «Дамы и господа, ради игроков наслаждайтесь вашим шампанским, но не открывайте его на корт, пожалуйста».
Independent сообщает, что за один «Уимблдон» в среднем продается почти 22 000 бутылок шампанского.
Чемпион двух турниров сезона Пэр выиграл матч и повторил свой лучший результат на «Шлеме».
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