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WTA раскритиковала «Ролан Гаррос», не поставивший ни один одиночный женский полуфинал на центральный корт

Теги Ролан Гаррос WTA ITF Йоханна Конта Эшли Барти Маркета Вондроушова Аманда Анисимова Теннис

Глава Женской теннисной Ассоциации (WTA) Стив Саймон выразил недовольство решением организаторов «Ролан Гаррос» поставить завтрашние одиночные женские полуфиналы на второй и третий по значимости корты турнира, а не на главный.

WTA, напомним, не имеет юрисдикции над турнирами «Большого шлема» – они проводятся Международной федерацией тенниса (ITF), а по факту организуются национальными федерациями.

Первоначально женские полуфиналы должны были пройти сегодня на центральном корте «Ролан Гаррос» – имени Филиппа Шатрие, – но вчера из-за дождя не были сыграны два последних четвертьфинала. Их перенесли на сегодня и решили завтра провести все одиночные полуфиналы: мужские и женские, – чтобы оставить запланированные на выходные финалы на своих местах.

В результате женские полуфиналы начнутся в 11:00 по Парижу (12:00 по Москве). Эшли Барти и Аманда Анисимова сыграют на корте Сюзанн Ленглен (втором корте турнира), а Йоханна Конта и Маркета Вондроушова – на новом корте Симоны Матье, расположенном в оранжерейном саду, примыкающем к теннисному комплексу (третьем).

На корте Шатрие начиная с 12:50 по местному времени последовательно пройдут мужские полуфиналы Рафаэля Надаля с Роджером Федерером и Новака Джоковича с Домиником Тимом.

«Без сомнения, расписание турнира пострадало от погодных условий, и WTA понимает трудности, с которыми столкнулся «Ролан Гаррос».

Тем не менее мы невероятно разочарованы тем, что оба женских полуфинала поставлены на второстепенные корты.

Это решение несправедливо и неприемлемо. Четыре теннисистки провели великолепный турнир и заслужили право сыграть на главной арене.

Мы убеждены, что руководство турнира могло принять альтернативные решения, которые отдали бы должное болельщикам и игрокам», – говорится в заявлении WTA.

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