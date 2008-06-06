WTA раскритиковала «Ролан Гаррос», не поставивший ни один одиночный женский полуфинал на центральный корт

Глава Женской теннисной Ассоциации ( ) Стив Саймон выразил недовольство решением организаторов поставить завтрашние одиночные женские полуфиналы на второй и третий по значимости корты турнира, а не на главный.

WTA, напомним, не имеет юрисдикции над турнирами «Большого шлема» – они проводятся Международной федерацией тенниса ( ), а по факту организуются национальными федерациями.

Первоначально женские полуфиналы должны были пройти сегодня на центральном корте «Ролан Гаррос» – имени Филиппа Шатрие, – но вчера из-за дождя не были сыграны два последних четвертьфинала. Их перенесли на сегодня и решили завтра провести все одиночные полуфиналы: мужские и женские, – чтобы оставить запланированные на выходные финалы на своих местах.

В результате женские полуфиналы начнутся в 11:00 по Парижу (12:00 по Москве). Эшли Барти и Аманда Анисимова сыграют на корте Сюзанн Ленглен (втором корте турнира), а Йоханна Конта и Маркета Вондроушова – на новом корте Симоны Матье, расположенном в оранжерейном саду, примыкающем к теннисному комплексу (третьем).

На корте Шатрие начиная с 12:50 по местному времени последовательно пройдут мужские полуфиналы Рафаэля Надаля с Роджером Федерером и Новака Джоковича с Домиником Тимом.

«Без сомнения, расписание турнира пострадало от погодных условий, и WTA понимает трудности, с которыми столкнулся «Ролан Гаррос».

Тем не менее мы невероятно разочарованы тем, что оба женских полуфинала поставлены на второстепенные корты.

Это решение несправедливо и неприемлемо. Четыре теннисистки провели великолепный турнир и заслужили право сыграть на главной арене.

Мы убеждены, что руководство турнира могло принять альтернативные решения, которые отдали бы должное болельщикам и игрокам», – говорится в заявлении WTA.