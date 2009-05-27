Медведев проиграл 3-й из 3 пятисетовиков в карьере, Эрбер впервые отыгрался с 0:2 по сетам

14-я ракетка мира Даниил Медведев, в первом круге «Ролан Гаррос» уступивший хозяину кортов Пьеру-Угу Эрберу 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7, проиграл третий из трех пятисетовиков в карьере и третий из трех матчей на Открытом чемпионате Франции.
С конца апреля, когда 23-летний Медведев дошел до первого грунтового финала в Барселоне (неделей раньше сыграв в полуфинале «Мастерса» в Монако), он проиграл четыре матча подряд.
28-летний Эрбер – действующий чемпион парного «Ролан Гаррос» – впервые в карьере отыгрался с 0:2 по сетам и выиграл третий из четырех пятисетовиков в карьере. Уроженец Шильтигхейма, в прошлом году дошедший на турнире до третьего круга (его лучший результат на всех «Шлемах»), не защищает парный титул, чтобы сконцентрироваться на одиночке.
Belle ambiance sur le court 14 pour la victoire de @p2hugz ! 🇫🇷🎉#RG19 pic.twitter.com/gTk264l7CL— Roland-Garros (@rolandgarros) 27 мая 2019 г.
Вчера, добавим, партнер Эрбера по выступлениям в паре Николя Маю тоже отыгрался с 0:2 по сетам против сеяного игрока – прошлогоднего полуфиналиста Марко Чеккинато.