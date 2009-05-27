Медведев проиграл 3-й из 3 пятисетовиков в карьере, Эрбер впервые отыгрался с 0:2 по сетам

14-я ракетка мира Даниил Медведев, в первом круге «Ролан Гаррос» уступивший хозяину кортов Пьеру-Угу Эрберу 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7, проиграл третий из трех пятисетовиков в карьере и третий из трех матчей на Открытом чемпионате Франции.

С конца апреля, когда 23-летний Медведев дошел до первого грунтового финала в Барселоне (неделей раньше сыграв в полуфинале «Мастерса» в Монако), он проиграл четыре матча подряд.

28-летний Эрбер – действующий чемпион парного «Ролан Гаррос» – впервые в карьере отыгрался с 0:2 по сетам и выиграл третий из четырех пятисетовиков в карьере. Уроженец Шильтигхейма, в прошлом году дошедший на турнире до третьего круга (его лучший результат на всех «Шлемах»), не защищает парный титул, чтобы сконцентрироваться на одиночке.

Вчера, добавим, партнер Эрбера по выступлениям в паре Николя Маю тоже отыгрался с 0:2 по сетам против сеяного игрока – прошлогоднего полуфиналиста Марко Чеккинато.