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    Надаль о равных призовых: «Нужно смотреть не на пол, а на качество труда, способность продавать. Все остальное – лицемерие»

    Теги Рафаэль Надаль ATP WTA Теннис

    Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в Мадриде ответил на вопрос, почему в мужском и женском теннисе нет равенства призовых.

    «Я не знаю, что происходит в футболе или в гольфе, или на подиуме – почему там женщины больше зарабатывают? В этом случае нет бесконечных обсуждений разницы между мужчинами и женщинами. Я понимаю вопрос, но сейчас такое время, когда подобные вопросы задают просто ради шумихи.

    Я стараюсь избегать такого лицемерия и таких вопросов. Иногда журналистам не хочется понимать то, что я пытаюсь сказать, поэтому я больше не буду ничего говорить. Я уже давал корректные ответы, и иногда мои слова меняли.

    Конечно, у меня есть мама, сестра, мои самые любимые люди на свете. Конечно, я хочу равенства. Хочу, чтобы у женщин были равные возможности и права. Но в плане призовых речь идет о труде. В некоторых сферах женщины зарабатывают больше, в некоторых – мужчины. По-моему, нужно смотреть на это не с точки зрения пола, а с точки зрения качества труда, способности продавать. А все остальное, простите меня, лицемерие, и я больше не хочу об этом говорить.

    Вы берете мои слова и говорите, что я хотел сказать что-то другое. Поэтому я больше ничего не буду говорить».

    Отметим, что в Мадриде и на других крупнейших совместных турнирах у мужчин и женщин одинаковый призовой фонд.

    Женщины в теннисе зарабатывают меньше мужчин. Но это вообще не сексизм

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