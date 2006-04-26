Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    В лондонском метро запретили рекламу «Уимблдона» с изображением клубники со сливками. Ее посчитали вредной едой

    Теги Уимблдон политика реклама Теннис

    Промопостер «Уимблдона» в лондонском метро был снят и отретуширован в рамках запрета на рекламу вредной еды, введенного в феврале по инициативе мэра горда в качестве меры по борьбе с детским ожирением. Запрет касается хлопьев, йогуртов, выпечки, пиццы, хлеба, сосисок.

    На уимблдонском постере была изображена клубника со сливками – фирменное блюдо турнира. Под запрет попали сливки, и их, по информации Mail Online, «заретушировали за 16 155 фунтов» после того, как во внутреннем имэйле кто-то написал: «Можем просто затереть сливки?».

    Сколько постеров было обработано, не сообщается. Стоимость ретуши была названа представителю журнала Spectator в ответ на запрос в рамках доктрины о свободе информации.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться