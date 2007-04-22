«Уимблдон» может ввести онлайн-заявки на покупку билетов. Сейчас они принимаются только по почте с приложенным конвертом для ответа

Организатор «Уимблдона» Всеанглийский лаун-теннисный клуб разрабатывает онлайн-форму для подачи заявок на покупку билетов на турнир, сообщает Financial Times. Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что объявление о введении продажи уимблдонских билетов через интернет может быть сделано уже в этом месяце, а сама продажа – начаться с турнира-2020.

«Уимблдон», известный своей консервативностью, напомним, основную часть билетов продает заранее болельщикам, направляющим заполненный запрос по почте с приложенным к нему конвертом с обратным адресом для ответа. Ежегодно в клуб приходит до 1,5 миллионов заявок. По словам сторонников этой системы, она отсеивает недостаточно преданных болельщиков, а также исключает проблему интернет-ботов и предотвращает спекуляции на билетах, спрос на которые всегда гораздо выше предложения. Руководство Всеанглийского клуба от комментариев отказалось.

Кроме билетов, продаваемых по почте, около 17 процентов зрительских мест занимаются владельцами абонементов (до 80 000 фунтов на пять лет), 10 распределяются между спонсорами, 1 500 билетов ежедневно продаются тем, кто отстоял Очередь. Самое незначительное количество билетов уходит на международную онлайн-продажу.

Очередь на «Уимблдон»: дорога в десять тысяч лиц