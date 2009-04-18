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    Медведев во второй раз обыграл теннисиста топ-10 и впервые вышел в 1/4 финала «Мастерса»

    Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Даниил Медведев Стефанос Циципас Теннис

    Россиянин Даниил Медведев в Монте-Карло обыграл Стефаноса Циципаса со счетом 6:2, 1:6, 6:4. В третьем сете Медведев отыграл брейк и впервые в карьере вышел в четвертьфинал на «Мастерсе».

    В Монте-Карло россиянин выиграл три матча – больше, чем до этого за всю карьеру на грунте на уровне основных сеток ATP (2).

    Всего это победа стала для Медведева 20-й в этом сезоне (при 6 поражениях). Он первым в ATP преодолел этот рубеж.

    Кроме того, победа над Циципасом стала для Медведева второй в карьере в матчах с топ-10 (проиграл 11 матчей). В личных встречах с греком россиянин теперь ведет 4:0.

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