Медведев во второй раз обыграл теннисиста топ-10 и впервые вышел в 1/4 финала «Мастерса»

Россиянин Даниил Медведев в Монте-Карло обыграл со счетом 6:2, 1:6, 6:4. В третьем сете Медведев отыграл брейк и впервые в карьере вышел в четвертьфинал на «Мастерсе».

В Монте-Карло россиянин выиграл три матча – больше, чем до этого за всю карьеру на грунте на уровне основных сеток (2).

Всего это победа стала для Медведева 20-й в этом сезоне (при 6 поражениях). Он первым в ATP преодолел этот рубеж.

Кроме того, победа над Циципасом стала для Медведева второй в карьере в матчах с топ-10 (проиграл 11 матчей). В личных встречах с греком россиянин теперь ведет 4:0.