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    Новак Джокович: «Не стал бы показывать детям финал AO-2012 – не хочу, чтобы они так долго сидели перед телевизором»

    Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Australian Open ATP Теннис

    Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал предстоящий ему финал Australian Open против Рафаэля Надаля.

    – Теперь у вас очередной финал с Рафой. Вам обоим за 30. Рафа сказал, что ему нужно адаптировать игру под возраст. Что вы делаете, чтобы адаптироваться под возраст?

    – У меня немного другой подход: я адаптирую свой возраст под игру. Сейчас у меня нет проблем с организмом, которые бы мешали моей игре. А моя игра остается в принципе прежней.

    Конечно, я стремлюсь прибавлять, как и все остальные. Но в целом я не собираюсь сейчас ничего менять.

    – Вы смотрели матч Рафы? Сознательно стремились отдать меньше геймов, чем он? [Надаль в полуфинале отдал шесть, Джокович – четыре].

    – Да (улыбается). Было трудно, но я справился.

    Он очень впечатляет на протяжении всего турнира. Не проиграл ни сета. Сейчас показывает свою лучшую игру на харде. Я в последних матчах тоже играл неплохо. Думаю, финал состоится в подходящий момент для нас обоих. Уверен, будет весело.

    Могу обещать одно: мы оба оставим все силы на корте. Думаю, зрителям понравится. Я, конечно, постараюсь сыграть так же хорошо, как пока играл. Конечно, к Рафе нужен другой тактический подход. Уверен, он со своей стороны сделает то же.

    Он главный соперник в моей карьере. Мы с ним так часто встречались, проводили эпические матчи. Конечно, выделяется почти шестичасовой финал в 2012 году. Надеюсь, в этот раз мы сыграем быстрее. Но я уверен, что финал получится хорошим.

    – Как бы вы описали тот финал для своих детей или внуков?

    – Хороший вопрос. Как бы я его описал? Наверное, я бы не стал им его целиком показывать, потому что не хочу, чтобы дети так долго сидели перед телевизором. Но я бы, наверное, поместил его в контекст нашего соперничества. Он бы стал вишенкой на торте.

    Как я уже говорил, по ходу моей жизни и карьеры Рафа был моим главным противником на всех покрытиях. Некоторые матчи стали поворотными моментами в моей карьере. Мне кажется, они заставили меня переосмыслить мою игру.

    У меня были обидные поражения. По-моему, я проиграл ему девять матчей на «Больших шлемах», были тяжелые поражения в финалах и полуфиналах «Ролан Гаррос» и US Open. Но были и прекрасные победы.

    Подобные встречи, несомненно, сделали меня тем игроком, которым я сегодня являюсь. Ради таких матчей ты и живешь – финалов «Шлемов» против величайший противников в лучшей форме. Чего еще можно желать?

    – А вы можете наслаждаться битвой с Рафой, когда она идет?

    – Конечно, если выигрываю.

    Посмотрите на полуфинал «Уимблдона» в прошлом году, финал Australian Open-2012. Мне даже кажется несправедливым, что должен быть только один победитель. Такие матчи, когда вы очень долго боретесь и доводите друг друга до предела возможностей.

    Конечно, хочется выходить из таких матчей победителем, но в то же время ты понимаешь, что если ты оставил всего себя на корте, то ты можешь быть этим доволен. Это и приносит удовольствие, потому что у тебя нет сожалений. Когда ты оставляешь все эмоции и силы, то лучше наслаждаться происходящим.

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