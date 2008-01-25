Новак Джокович: «Не стал бы показывать детям финал AO-2012 – не хочу, чтобы они так долго сидели перед телевизором»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал предстоящий ему финал Australian Open против .

– Теперь у вас очередной финал с Рафой. Вам обоим за 30. Рафа сказал, что ему нужно адаптировать игру под возраст. Что вы делаете, чтобы адаптироваться под возраст?

– У меня немного другой подход: я адаптирую свой возраст под игру. Сейчас у меня нет проблем с организмом, которые бы мешали моей игре. А моя игра остается в принципе прежней.

Конечно, я стремлюсь прибавлять, как и все остальные. Но в целом я не собираюсь сейчас ничего менять.

– Вы смотрели матч Рафы? Сознательно стремились отдать меньше геймов, чем он? [Надаль в полуфинале отдал шесть, Джокович – четыре].

– Да (улыбается). Было трудно, но я справился.

Он очень впечатляет на протяжении всего турнира. Не проиграл ни сета. Сейчас показывает свою лучшую игру на харде. Я в последних матчах тоже играл неплохо. Думаю, финал состоится в подходящий момент для нас обоих. Уверен, будет весело.

Могу обещать одно: мы оба оставим все силы на корте. Думаю, зрителям понравится. Я, конечно, постараюсь сыграть так же хорошо, как пока играл. Конечно, к Рафе нужен другой тактический подход. Уверен, он со своей стороны сделает то же.

Он главный соперник в моей карьере. Мы с ним так часто встречались, проводили эпические матчи. Конечно, выделяется почти шестичасовой финал в 2012 году. Надеюсь, в этот раз мы сыграем быстрее. Но я уверен, что финал получится хорошим.

– Как бы вы описали тот финал для своих детей или внуков?

– Хороший вопрос. Как бы я его описал? Наверное, я бы не стал им его целиком показывать, потому что не хочу, чтобы дети так долго сидели перед телевизором. Но я бы, наверное, поместил его в контекст нашего соперничества. Он бы стал вишенкой на торте.

Как я уже говорил, по ходу моей жизни и карьеры Рафа был моим главным противником на всех покрытиях. Некоторые матчи стали поворотными моментами в моей карьере. Мне кажется, они заставили меня переосмыслить мою игру.

У меня были обидные поражения. По-моему, я проиграл ему девять матчей на «Больших шлемах», были тяжелые поражения в финалах и полуфиналах «Ролан Гаррос» и US Open. Но были и прекрасные победы.

Подобные встречи, несомненно, сделали меня тем игроком, которым я сегодня являюсь. Ради таких матчей ты и живешь – финалов «Шлемов» против величайший противников в лучшей форме. Чего еще можно желать?

– А вы можете наслаждаться битвой с Рафой, когда она идет?

– Конечно, если выигрываю.

Посмотрите на полуфинал «Уимблдона» в прошлом году, финал -2012. Мне даже кажется несправедливым, что должен быть только один победитель. Такие матчи, когда вы очень долго боретесь и доводите друг друга до предела возможностей.

Конечно, хочется выходить из таких матчей победителем, но в то же время ты понимаешь, что если ты оставил всего себя на корте, то ты можешь быть этим доволен. Это и приносит удовольствие, потому что у тебя нет сожалений. Когда ты оставляешь все эмоции и силы, то лучше наслаждаться происходящим.