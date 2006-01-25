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    Джокович в седьмой раз вышел в финал Australian Open и в 53-й раз сыграет с Надалем

    Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Australian Open ATP Теннис

    Первая ракетка мира серб Новак Джокович на Australian Open разгромил Люку Пуя со счетом 6:0, 6:2, 6:2 и вышел в финал.

    Серб сыграет в решающем матче в Мельбурне в седьмой раз, а на турнирах «Большого шлема» – в 24-й (третий результат в Открытой эре после Федерера и Надаля).

    Джокович никогда не проигрывал финал Australian Open и никогда не уступал на этом турнире, когда был посеян под первым номером – в 2012, 2013, 2015 и 2016-м. В этом году он тоже первый сеяный.

    Если Джокович победит в Мельбурне, то он в третий раз в карьере выиграет три турнира «Большого шлема» подряд (в 2015-2016 годах в итоге выиграл четыре подряд).

    За титул серб сразится с Рафаэлем Надалем, которого обыграл в почти шестичасовом финале в 2012 году.

    В личных встречах Джокович ведет 27:25, а на харде – 18:7. Надаль не обыгрывал Джоковича на харде с финала US Open-2013.

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