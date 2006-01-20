Шарапова на предположение, что без мельдония не справляется с нагрузками: «Другие вопросы есть?»

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала свое поражение от Эшли Барти в четвертом круге Australian Open (6:4, 1:6, 4:6).

– У нее непростой стиль, против нее очень сложно играть. Она провела отличный матч, но у меня все равно были шансы – я ими не воспользовалась. Я выпала из игры на много геймов подряд, это придало ей уверенности, а она из тех, кто на уверенности играет гораздо лучше и свои шансы реализует. Так она и сделала.

– Как вам реакция трибун на вас? Они освистали вас, когда вы вернулись после туалетного перерыва, потом хлопали, когда вы получили предупреждение за затяжку времени. Вам не кажется, что это было несправедливо? Это на вас повлияло?

– Что вы хотите, чтобы я сказала?

– Правду, например.

– Я думаю, это глупый вопрос.

– Но это повлияло на вас?

– [Ответа нет].

– Плечо вас сегодня беспокоило?

– Я открыто говорила о своих проблемах с плечом в последние недели, месяцы, годы. На протяжении прошлого сезона и при подготовке к этому оно было проблемой. Но, как я уже говорила здесь после первого матча, сейчас она сводится к контролированию боли. Это процесс.

– Что произошло с вами во втором сете и начале третьего? Проблема была физическая или ментальная?

– Я немного потеряла концентрацию. При 30:30 в первом гейме второго сета я не сделала то, что должна была. Отошла назад, позволила ей контролировать розыгрыши. Позволила ей заводить длинные розыгрыши, которые она сегодня хорошо вела своим резаным бэкхендом. Я же делала недостаточно.

– Вы на протяжении десяти лет легально принимали мельдоний из-за выших проблем со здоровьем. Теперь, когда он запрещен, и вы больше не можете его принимать, вам стало сложнее справляться со шлемовыми нагрузками?

– Другие вопросы есть?

– Понимаю, что сейчас вы огорчены поражением, но как вы в целом оцениваете свою игру сейчас, в начале года? Каковы результаты межсезонья?

– Мне понравилось кое-что из того, что я на этой неделе показывала на корте. Еще есть над чем работать, и мне нужно позаботиться о плече. Подавать нужно лучше. Это тесно связано с состоянием плеча. Это важная задача на год. Буду делать все, чтобы быть здоровой.

– Барти, на ваш взгляд, готова выиграть «Шлем»?

– Я думаю, что шанс есть у каждого, – вопрос в том, воспользуешься ли ты своим. Сегодня на некоторых отрезках она играла блестяще, но до титула нужно сделать это еще три раза. Поживем увидим.

– Вы верите, что сможете выиграть еще один «Шлем»? Или есть вероятность, что новое поколение уже не позволит старшим сделать это?

– Мне было бы очень сложно столько работать, если бы я не верила. Мне бы тогда нужно было самой себя обманывать.

– Какие у вас планы на ближайшие недели? Плечо обследовать?

– Планирую сыграть в Петербурге, а потом до Индиан-Уэллса, наверное, ничего.