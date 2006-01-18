Мария Шарапова: «Так рада победе, что даже кроп-топ надела. Меня в таком нечасто увидишь»

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, в третьем круге Australian Open обыгравшая Каролин Возняцки (3) 6:4, 4:6, 6:3, поделилась впечатлениями от победы.

– Хорошая победа. Я довольна. Даже вон кроп-топ надела – очень рада, значит (смех). Меня в таком нечасто увидишь.

– И что, пупок видно?

– Нет, не видно. У меня леггинсы высокие.

Я сильно ждала этот матч и приметила его, еще когда сетка только вышла. Как и стоило ожидать, борьба была на выносливость. Я хорошо отыграла длинные розыгрыши, давила на нее. Много лет назад их обычно выигрывала она, но сегодня большая их часть досталась мне.

– В первом сете вы уступали 1:4. Как вы настроились на следующий гейм, что ход игры после этого так резко изменился?

– Мне не казалось, что счет 4:1. По моим ощущениям, я с самого начала навязывала ей борьбу. В первом гейме у меня было три брейк-пойнта, я на нее давила. В этих 4:1 была одна моя проигранная подача в гейме, который я сама засадила. Вернуться со счета 1:4 непросто, но по ходу игры я об этом не думала.

– Она немало критиковала вас, когда вы вернулись после дисквалификации. Это добавляет вам удовольствия от победы?

– Я просто очень люблю побеждать. Я рада и горда тем, как сегодня боролась, и тем, что я в четвертом круге. Значение имеет только это.

– Вам в последнее время не хватает матчей. Каково это – так рано встречаться с топ-игроками и показывать свой лучший теннис уже на ранних стадиях турнира?

– Ну в таком я положении. Когда ты 30-я или 31-я – какая я там, – иначе не бывает. С Халеп я вообще в первом круге играла, когда не была сеяной. Это нормально, я такая не одна. Каждый должен пробивать себе дорогу сам.

А вообще, что значит «сетка попроще»? Такого не бывает. Я понимаю, что вы здесь все выше всего ставите результат, но за результатами всегда есть истории, которые гораздо глубже обычных заголовков. Я уважаю важные сюжеты, потому что это бизнес, и они продаются, но в то же время в нашем спорте есть истории поглубже, чем просто победы и поражения.

– Аманда Анисимова тут сказала, что вы кумир ее детства. У вас общий агент. Вы с ней как-то пересекались, разговаривали, видели, как она играет?

– Особо не пересекались – разве что на свадьбе Макса [Айзенбада, агента теннисисток] в конце года мы сидели за одним столом (улыбается). Но свадьба была короткая, так что все быстро закончилось. Знаете, как это бывает со вторыми свадьбами (улыбается). Я тогда даже потанцевать вышла, а она, по-моему, стеснялась. Я ее уважаю, потому что она очень молодая, но у нее уже есть игра, что она тут и демонстрирует. Думаю, ее ждет большое будущее. Макс с ней уже много-много лет, еще с юниорских времен.

– Стали ли вы себе в последнее время больше позволять – я видел в вашем инстаграме круассаны...

– Обожаю круассаны. А кто нет?

– Я тоже да.

– Ну вот видите. Я с вами.

– Вы сейчас уже знаете себя достаточно хорошо, чтобы позволять себе, например, круассан в выходной?

– Кстати, в свои выходные я круассаны не ем. В инстаграме иногда одно вранье.

Я люблю гулять по городу, и на прошлой неделе у меня был один выходной. Так что я пошла в маленькую пекарню и там съела круассан. Очень рекомендую. Называется Luna.

– Вы все в теннисе выиграли. Что мотивирует вас бороться за очередной «Шлем»?

– Я много говорила про мотивацию, но думаю, что самое главное – это это чувство того, что ты становишься лучше, прибавляешь. Я убеждена, что твоя работа и старания – независимо от сферы – рано или поздно всегда дадут о себе знать. В моей карьере и жизни всегда было именно так. Не всегда это происходит быстро, но когда ты пашешь и понимаешь, для чего это делаешь, в итоге это всегда принесет результат.

Шарапова обыграла чемпионку Australian Open и играла отлично. Но радуйтесь осторожно