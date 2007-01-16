Мария Шарапова: «Не знаю насчет вас, но мне уже давно пора спать»

Россиянка Мария Шарапова после победы над Ребеккой Петерсон во втором круге Australian Open (6:2, 6:1) прокомментировала то, что матч закончился в первом часу ночи.

«Не знаю насчет вас, но мне уже давно пора спать.

Перед матчем я просто думала о том, когда смогу лечь. В целом я хорошо сыграла. Всегда трудно играть последним запуском, выходить довольно поздно с учетом того, что первый матч начался в 11 утра. Нужна совершенно другая подготовка, но я довольна своим выступлением».

В третьем круге Шарапова сыграет с действующей чемпионкой Каролин Возняцки.

«Для меня это трудный третий круг. Она сейчас третья сеяная, действующая чемпионка. Ни для кого не секрет, что она любит тут играть, ей нравятся здешние условия. Это будет сложный матч, но я готова выходить на корт и решать поставленную задачу».