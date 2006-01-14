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    Энди Маррей: «Сейчас у меня 2 варианта: не играть до «Уимблдона» или сделать операцию и, возможно, больше не играть вообще»

    Теги Энди Маррей Australian Open ATP Роберто Баутиста-Агут Теннис

    Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей, сегодня проведший последний матч на Australian Open, рассказал о возможном возвращении, своей травме, наследии и сожалениях.

    – В интервью на корте вы сказали о возможности возвращения.

    – У меня есть два варианта. Первый: не играть ближайшие четыре с половиной месяца и готовиться к «Уимблдону». Но сегодня у меня были серьезные проблемы. Сейчас я не могу нормально ходить. Я могу провести еще один матч, но я хочу улучшить качество жизни. Потому что даже если я не буду играть четыре месяца, а потом проведу матч, то снова не смогу ходить. И мне больно делать совершенно обыденные вещи.

    Но после такой операции нет совершенно никаких гарантий, что я снова смогу играть. Я в курсе. Это серьезная операция.

    Да, есть вариант, что я смогу вернуться, потому что некоторым это уже удавалось. Боб Брайан сейчас это делает. Некоторые пробовали это сделать. Но никаких гарантий нет. Поэтому есть возможность, что я не проведу еще один матч после этой операции.

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    – Вы уже приняли решение? Сколько вам нужно времени, чтобы его принять?

    – Наверное, я решу в течение ближайшей недели. Но я и в пятницу говорил, что, возможно, это мой последний матч. Если я перенесу операцию и не смогу восстановиться, то я больше не буду играть. Я это осознаю. И мне нужно принять решение.

    Операция улучшит качество жизни: я смогу нормально ходить, надевать ботинки и носки и так далее. Сейчас я прихожу в ужас от мысли о том, чтобы погулять с собаками, поиграть в футбол с друзьями. Мне очень больно.

    Я пока не знаю. Но если сегодня был мой последний матч, то это была чудесная концовка. Наверное, я это тоже буду учитывать.

    На матче была потрясающая атмосфера, и я оставил буквально всего себя на корте, боролся из последних сил и выступил намного лучше, чем должен был бы с учетом подготовки и так далее.

    Я не буду убиваться, если это был мой последний матч.

    – Каким бы вы хотели видеть свое теннисное наследие?

    – Не знаю. Но я знаю, что полностью выкладываться, отдал всего себя спорту. Я упорно тренировался – наверное, в некоторые моменты даже слишком упорно. Я бы это изменил.

    Но я не знаю. Да, некоторые в последние дни говорили, что я выжал максимум из своей игры. Но мне кажется, что я должен был бы добиться большего, сделать кое-что иначе. Есть матчи, которые я хотел бы провести еще раз.

    Я не знаю, какое у меня будет наследие, но я всегда старался.

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    – Можете описать момент при счете 1:5 в пятом сете, когда трибуны вам аплодировали, и вы отдали им должное?

    – Конечно, это был очень эмоциональный момент. Это было классно. Не думаю, что такое со мной когда-либо случалось. Не знаю, было ли такое, когда я выходил подавать на победу на «Уимблдоне».

    Это было прекрасно. Весь матч атмосфера была просто потрясающей. Я очень ценю, что люди это для меня создали.

    – Вы славитесь своей волей, яростностью, тренировками. Вам не кажется, что вы в чем-то могли перестараться? Ни о чем не жалеете?

    – Были определенные моменты, когда я делал слишком много. Это непросто, потому что когда ты начинаешь тренироваться определенным образом, и это приносит успех, ты начинаешь думать, что причина в этих тренировках. Но все было бы нормально, если бы я играл чуть меньше, почаще брал выходные, побольше отдыхал. Сейчас это меня расстраивает.

    Это мой недостаток. Некоторые говорят, что Энди много работал, много тренировался, и это хорошо. Но я часто не думал, когда мне что-то говорили. Я должен был иногда говорить, что не буду тренироваться, что мне нужен выходной. Но я этого не делал, а слушал то, что мне говорят.

    Это было ошибкой.

    – Вы сегодня принимали обезболивающие перед матчем?

    – Да. Две таблетки парацетамола перед матчем, да.

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