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    Australian Open. Квалификация. Восемь россиянок вышли во второй круг, Звонарева выбыла

    Теги Вера Звонарева Australian Open результаты WTA Мисаки Дои Виталия Дьяченко Ирина Хромачева Анастасия Гримальска Валентина Ивахненко Варвара Флинк Дуань Ин-Ин Барбара Хас Анна Калинская Вероника Кудерметова Софья Жук Наталья Вихлянцева Куирин Лемуан Яна Фетт Астра Шарма Деяна Раданович Ольга Дорошина Теннис

    Восемь россиянок вышли во второй круг квалификации Australian Open, но вошедшая на этой неделе в топ-100 Вера Звонарева проиграла в первом раунде.

    Australian Open

    Мельбурн, Австралия

    14 – 27 января 2019

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

    Открытые корты, хард

    Квалификация

    Первый круг

    Астра Шарма (Австралия) – Вера Звонарева (Россия, 1) – 6:3, 6:2

    Варвара Флинк (Россия) – Анастасия Гримальска (Италия) – 6:3, 6:1

    Ирина Хромачева (Россия, 25) – Барбара Хас (Австрия) – 6:4, 6:4

    Мисаки Дои (Япония, 22) – Ольга Дорошина (Россия) – 6:3, 6:3

    Людмила Самсонова (Россия) – Габриэлла да Силва Фик (Австралия) – 6:4, 4:6, 6:3

    Алена Большова-Задойнова (Испания) – Валентина Ивахненко (Россия) – 7:6, 4:6, 7:5

    Вероника Кудерметова (Россия, 7) – Жасмин Паолини (Италия) – 4:6, 6:1, 6:3

    Анна Калинская (Россия) – Куирин Лемуан (Нидерланды) – 6:1, 7:6

    Виталия Дьяченко (Россия, 20) – Деяна Раданович (Сербия) – 6:4, 6:7, 6:2

    Софья Жук (Россия, 12) – Яна Фетт (Хорватия) – 5:7, 6:2, 6:4

    Наталья Вихлянцева (Россия, 24) – Ин-Ин Дуань (Китай) – 6:7, 6:4, 6:4

    Полностью сетка здесь.

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