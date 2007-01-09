Australian Open. Квалификация. Восемь россиянок вышли во второй круг, Звонарева выбыла

Восемь россиянок вышли во второй круг квалификации Australian Open, но вошедшая на этой неделе в топ-100 Вера Звонарева проиграла в первом раунде.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 27 января 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация

Первый круг

Астра Шарма (Австралия) – Вера Звонарева (Россия, 1) – 6:3, 6:2

Варвара Флинк (Россия) – Анастасия Гримальска (Италия) – 6:3, 6:1

Ирина Хромачева (Россия, 25) – Барбара Хас (Австрия) – 6:4, 6:4

Мисаки Дои (Япония, 22) – Ольга Дорошина (Россия) – 6:3, 6:3

Людмила Самсонова (Россия) – Габриэлла да Силва Фик (Австралия) – 6:4, 4:6, 6:3

Алена Большова-Задойнова (Испания) – Валентина Ивахненко (Россия) – 7:6, 4:6, 7:5

Вероника Кудерметова (Россия, 7) – Жасмин Паолини (Италия) – 4:6, 6:1, 6:3

Анна Калинская (Россия) – Куирин Лемуан (Нидерланды) – 6:1, 7:6

Виталия Дьяченко (Россия, 20) – Деяна Раданович (Сербия) – 6:4, 6:7, 6:2

Софья Жук (Россия, 12) – Яна Фетт (Хорватия) – 5:7, 6:2, 6:4

Наталья Вихлянцева (Россия, 24) – Ин-Ин Дуань (Китай) – 6:7, 6:4, 6:4

Полностью сетка здесь.