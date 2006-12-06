Марат Сафин: «Россия – большой игрок, с нами всегда будут разговаривать. А коррупция – где ее нет?»

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин в интервью Sports.ru прокомментировал представление о себе как о недостаточно профессиональном игроке и знаменитый анекдот про это.

«Люди ничего не знают. Единственный, кто может знать и давать советы, – это я. Остальные могут идти в сад, в лес. Они бы своей жизнью занялись. Я перестал обращать внимание на это. Раньше обращал, прислушивался – сейчас вообще этим не занимаюсь. Я достаточно взрослый, чтобы самому принимать решения, а не смотреть на слова чужих людей, которые никогда не играли в теннис. Как они могут советовать? Это как бабушки у подъезда. Это глупость полная.

У меня были травмы. Много травм. Я год играл, год не играл. Это подкосило. Последняя травма – сломалась нога. И все. Я поэтому и закончил. Если бы не это, может, до сих пор бы играл. Но никто же об этом не знает.

Операцию не могли сделать. Вероятность того, что она получилась бы удачной, очень низкая. Мне сказали: «Мы тебе делаем, но это рискованно. Будешь с палочкой ходить оставшуюся жизнь, забудешь про любой спорт. Тебе это надо?» – «Нет». – «Правильное решение».

Травмировался от перенагрузки. Не было возможности остановиться. Тянул до последнего, потом уже поздно стало. Это же не в один день. Постепенно накапливалось. Я не остановился, думал, что пройдет. Стало хуже. В итоге уже не мог играть.

У меня и до этого случались повреждения. Ломал кисть, порвал все связки, какие только можно. Рвал межреберную мышцу, локоть, лодыжки две, спина летела. Но до колена все более-менее восстанавливался. После – уже все. Это был финиш. Доктора предлагали раньше заканчивать, но я решил поиграть еще пару лет. Сначала на полгода или год выпал. Вернулся, но бегать уже не мог – потерял скорость, видение определенных вещей. Тяжело приходилось с Надалем, Федерером, Джоковичем. Они быстро видели, что к чему, а я – нет. Понял, что очень медленный. Болтаться в двадцатке-тридцатке оказалось не очень весело. Вот это правда. А не то, что говорят люди».

Также 38-летний Сафин ответил на вопрос о коррупции в России.

«Мы действительно крутые. На всякий случай, у нас самая большая страна в мире по территории. Мы ядерная держава. У нас триада. Мы большой игрок на мировой арене, поэтому с нами считаются и всегда будут разговаривать. Нас нельзя изолировать, без шансов.

А коррупция – где ее нет? Она везде. Это экономика, люди, жизнь, человеческий фактор. Идеального общества не построить. Это же утопия. Социализма никогда не будет, хотя потихоньку весь мир к этому идет».

Интервью целиком – в блоге «Удар головой».