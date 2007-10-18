Халеп снялась с итогового турнира, вместо нее сыграет Бертенс

Первая ракетка мира румынка снялась с итогового турнира WTA в Сингапуре. Причиной стала травма спины, которую она получила в Ухане. После попытки сыграть в Пекине врачи обнаружили у нее межпозвонковую грыжу.

«Спина болит. Я не тренировалась последний четыре недели и не готова играть на таком уровне.

Мне нужно время: три-четыре недели упражнений, отдыха, и все будет в порядке. Так что у меня достаточно времени, чтобы подготовиться к следующему сезону», – заявила Халеп, из-за проблем со спиной снявшаяся и с «ВТБ Кубка Кремля».

Вместо румынки в Сингапуре сыграет голландка . Для нее это будет дебют на итоговом турнире.