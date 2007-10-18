Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Халеп снялась с итогового турнира, вместо нее сыграет Бертенс

    Теги WTA Симона Халеп Кики Бертенс WTA Finals Теннис

    Первая ракетка мира румынка Симона Халеп снялась с итогового турнира WTA в Сингапуре. Причиной стала травма спины, которую она получила в Ухане. После попытки сыграть в Пекине врачи обнаружили у нее межпозвонковую грыжу.

    «Спина болит. Я не тренировалась последний четыре недели и не готова играть на таком уровне.

    Мне нужно время: три-четыре недели упражнений, отдыха, и все будет в порядке. Так что у меня достаточно времени, чтобы подготовиться к следующему сезону», – заявила Халеп, из-за проблем со спиной снявшаяся и с «ВТБ Кубка Кремля».

    Вместо румынки в Сингапуре сыграет голландка Кики Бертенс. Для нее это будет дебют на итоговом турнире.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться