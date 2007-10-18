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    Анастасия Потапова: «Не очень люблю, когда меня сравнивают с Шараповой»

    Теги Мария Шарапова Анна Чакветадзе WTA Анастасия Потапова Теннис

    17-летняя россиянка Анастасия Потапова ответила на твит экс-пятой ракетки мира Анны Чакветадзе. 15 октября Чакветадзе написала: «Хорошо играет Настя Потапова. Но в каждом движении копировать Машу Шарапову? Зачем?».

    Потапова через два дня ответила: «Анна, спасибо большое за оценку моей игры, очень приятно слышать от Вас. Очень хочу сказать, что я никогда никого не копирую, если Вам показалось по-другому, то это далеко не так. При всем уважении к Марии, я не очень люблю когда меня с ней сравнивают, потому что я – это Я!».

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