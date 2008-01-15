Джокович на закрытом собрании предложил игрокам основать профсоюз, чтобы заставить турниры платить им больше

12-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович перед стартом Australian Open предложил основать профсоюз игроков с тем, чтобы добиться от турниров более высоких призовых.

В пятницу в Мельбурне прошло ежегодное собрание игроков, представителей Мужской теннисной ассоциации (ATP) и организаторов Australian Open. На нем присутствовали все топ-игроки, включая Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и восстанавливающегося после операции Энди Маррея, поскольку это единственная в году подобная встреча, обязательная для посещения. Ближе к ее концу Джокович вышел на сцену и попросил покинуть зал всех неигроков.

Затем 30-летний серб пригласил на сцену юриста и произнес длинную речь о необходимости образовать профсоюз, который будет защищать интересы исключительно игроков, – в отличие от ATP, деятельность которой строится на взаимодействии теннисистов и турниров.

Свое предложение Джокович обосновал тем, что призовые теннисистов составляют слишком малую долю общей прибыли турниров. В частности, на турнирах «Большого шлема», несмотря на то, что они постоянно поднимают свои призовые фонды, между игроками распределяется только порядка семи процентов общей турнирной прибыли.

Сообщается, что внезапное выступление Джоковича «шокировало» большинство игроков. По информации The Telegraph, его инициативу поддержал Маррей; Daily Mail также сообщает о поддержке Жиля Симона и Саши Зверева. Федерер, по сведениям обоих изданий, наоборот не считает создание профсоюза хорошей идеей.

Сообщается также, что одним из пунктов программы Джоковича является выступление против равных призовых для мужчин и женщин на турнирах «Большого шлема». Напомним, ранее Джокович уже высказывался в подобном ключе, за что потом извинялся.

Представители ATP отказались от комментариев до появления более конкретной информации. Джокович стартует на Australian Open завтра последним матчем дневной сессии (не ранее 7:00 мск) против Дональда Янга.

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