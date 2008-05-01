«Уимблдон» заплатит снявшимся до жеребьевки 50% призовых. Часов и тренеров на корте не будет

Руководство «Уимблдона» объявило о ряде новшеств, которые внедрит на турнирах-2018 (2 – 15 июля) и 2019.

● Призовой фонд турнира вырастет на 7,6 процента и составит 34 миллиона фунтов стерлингов. Одиночные чемпионы получат по 2,25 миллиона против 2,2 в прошлом. За десять лет общий призовой фонд «Уимблдона» вырос почти втрое – с 11,8 миллиона в 2008-м. При этом участники первых четырех кругов по сравнению с прошлым годом получат на 10 процентов больше (39 000 фунтов за первый круг, 163 000 – за 1/8 финала).

● С 2019-го с женской квалификационной сетке, как и в мужской, будет 128 человек (сейчас – 96).

● Как объявлялось в ноябре, игроки, до жеребьевки снявшиеся с турнира, находясь на его территории, получат половину призовых за первый круг; время предматчевой разминки, а также между розыгрышами будет строго фиксироваться, однако, в отличие от других «Шлемов», секундомеров на уимблдонских кортах не будет.

● В рамках философии экологичности в 2018-м на турнире впервые не будет пластиковых трубочек для напитков; автомобильный партнер турнира Jaguar задействует десять электрокаров; к 21 питьевому фонтану на территории турнира будет добавлено около 90 пунктов набора питьевой воды.

● Репортер New York Times Кристофер Клэри со ссылкой на CEO «Уимблдона» сообщает, что турнир категорически против тренерских тайм-аутов или любого общения игрока с тренером во время матчей. Это значит, что тренерские подсказки будут и дальше запрещены на всех «Шлемах» – для изменения правил «Большого шлема» необходимо единогласное одобрение всех турниров.