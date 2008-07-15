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    Анжелик Кербер о победе на «Уимблдоне» после провального 2017-го: «Без прошлого года меня бы здесь сейчас не было»

    Теги Серена Уильямс Уимблдон WTA Анжелик Кербер Теннис

    Чемпионка «Уимблдона» Анжелик Кербер поделилась впечатлениями от победы над семикратной чемпионкой Сереной Уильямс (6:3, 6:3).

    «Перед матчем я очень нервничала, но настраивала себя на то, чтобы выйти и сыграть в свой лучший теннис, потому что против Серены по-другому нельзя, особенно в такие моменты, когда многое на кону. Я просто старалась быть агрессивной и атаковать, потому что она хорошо подает. Нужно было хорошо двигаться самой и двигать ее. Я сильно нервничала, потому что понимала, что против нее нужно пользоваться первым же шансом, потому что она сама никогда рук не опустит и будет бороться до последнего.

    Перед финалом против Серены всегда знаешь, что она будет играть в полную силу, потому что это именно те матчи, ради которых она играет все предыдущие. Так что я старалась не думать о том, что играю именно с ней, и концентрироваться на себе и своей половине корта, а также сохранять спокойствие и веру в себя, потому что это был именно тот матч, ради которого я тренировалась и готовилась к этому турниру. Это непросто, но зато, когда ты сделала все, что могла, ты можешь со спокойной душой принять и победу, и поражение».

    Это потрясающе. У меня слов нет, чтобы описать свои чувства. Я помню, как в детстве мечтала выиграть «Уимблдон». Это нечто особенное».

    Каково вернуться на вершину спорта после прошлогоднего провала

    «Это совершенно новые ощущения. В 2016-м я выиграла свой первый «Шлем», и все началось, а после прошлого года в этом от меня не ждали такого мощного возвращения, но вот я здесь со своим третьим «Шлемом», и это «Уимблдон», о котором я всегда мечтала.

    Две недели назад никто не думал, что я пройду так далеко, а я просто концентрировалась на каждом отдельном дне, работала, старалась прибавлять и не думать лишнего. Два первых матча дали мне понять, что мне нужно еще прилично прибавить, и в результате я провела две очень хорошие недели».

    Без прошлого года меня бы тут сейчас не было. Он многому меня научил. Со всеми ожиданиями, которые от меня были, я лучше узнала себя саму, и как мне со всем этим справляться, и как планировать свои дни. Сейчас я стараюсь во всем находить радость.

    После 2016-го было трудновато мотивировать себя, потому что казалось, что повторить успех того сезона невозможно. Поэтому сейчас я думаю только о том, как мне развивать свою игру, а не о результатах. Стараюсь быть лучше как игрок и как человек и снова получать от тенниса удовольствие».

    За счет чего ей удалось во всех своих финалах «Шлемов» показать свой лучший теннис

    «Ну мне уже 30 (смех). У меня большой опыт, я много раз играла в разных полу- и финалах, в том числе здесь. Так что я знала, чего ожидать, и это отчасти помогло мне сегодня быть на корте относительно расслабленной. Я была сконцентрирована на самом матче, а не на том, что это финал и «Уимблдон». Это опыт: нужно пройти через плохое и хорошее и извлечь уроки, и тогда на второй, третий, четвертый раз ты станешь лучше».

    О том, что не сможет больше неузнанной проехать на автобусе, как сделала после полуфинала

    «Да, я видела эту фотографию, но честно говоря, я не ждала автобус. Я просто стояла у остановки и ждала свое такси (смех)».

    Справедливо ли было лишать женский финал определенного времени начала из-за мужского полуфинала

    «Я думаю, это было правильное решение, потому что им завтра играть финал. Меня это не побеспокоило. Я спокойно сидела в своей раздевалке и ждала финала».

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