Анжелик Кербер о победе на «Уимблдоне» после провального 2017-го: «Без прошлого года меня бы здесь сейчас не было»

Чемпионка «Уимблдона» Анжелик Кербер поделилась впечатлениями от победы над семикратной чемпионкой Сереной Уильямс (6:3, 6:3).

«Перед матчем я очень нервничала, но настраивала себя на то, чтобы выйти и сыграть в свой лучший теннис, потому что против Серены по-другому нельзя, особенно в такие моменты, когда многое на кону. Я просто старалась быть агрессивной и атаковать, потому что она хорошо подает. Нужно было хорошо двигаться самой и двигать ее. Я сильно нервничала, потому что понимала, что против нее нужно пользоваться первым же шансом, потому что она сама никогда рук не опустит и будет бороться до последнего.

Перед финалом против Серены всегда знаешь, что она будет играть в полную силу, потому что это именно те матчи, ради которых она играет все предыдущие. Так что я старалась не думать о том, что играю именно с ней, и концентрироваться на себе и своей половине корта, а также сохранять спокойствие и веру в себя, потому что это был именно тот матч, ради которого я тренировалась и готовилась к этому турниру. Это непросто, но зато, когда ты сделала все, что могла, ты можешь со спокойной душой принять и победу, и поражение».

Это потрясающе. У меня слов нет, чтобы описать свои чувства. Я помню, как в детстве мечтала выиграть «Уимблдон». Это нечто особенное».

Каково вернуться на вершину спорта после прошлогоднего провала

«Это совершенно новые ощущения. В 2016-м я выиграла свой первый «Шлем», и все началось, а после прошлого года в этом от меня не ждали такого мощного возвращения, но вот я здесь со своим третьим «Шлемом», и это «Уимблдон», о котором я всегда мечтала.

Две недели назад никто не думал, что я пройду так далеко, а я просто концентрировалась на каждом отдельном дне, работала, старалась прибавлять и не думать лишнего. Два первых матча дали мне понять, что мне нужно еще прилично прибавить, и в результате я провела две очень хорошие недели».

Без прошлого года меня бы тут сейчас не было. Он многому меня научил. Со всеми ожиданиями, которые от меня были, я лучше узнала себя саму, и как мне со всем этим справляться, и как планировать свои дни. Сейчас я стараюсь во всем находить радость.

После 2016-го было трудновато мотивировать себя, потому что казалось, что повторить успех того сезона невозможно. Поэтому сейчас я думаю только о том, как мне развивать свою игру, а не о результатах. Стараюсь быть лучше как игрок и как человек и снова получать от тенниса удовольствие».

За счет чего ей удалось во всех своих финалах «Шлемов» показать свой лучший теннис

«Ну мне уже 30 (смех). У меня большой опыт, я много раз играла в разных полу- и финалах, в том числе здесь. Так что я знала, чего ожидать, и это отчасти помогло мне сегодня быть на корте относительно расслабленной. Я была сконцентрирована на самом матче, а не на том, что это финал и «Уимблдон». Это опыт: нужно пройти через плохое и хорошее и извлечь уроки, и тогда на второй, третий, четвертый раз ты станешь лучше».

О том, что не сможет больше неузнанной проехать на автобусе, как сделала после полуфинала

«Да, я видела эту фотографию, но честно говоря, я не ждала автобус. Я просто стояла у остановки и ждала свое такси (смех)».

Справедливо ли было лишать женский финал определенного времени начала из-за мужского полуфинала

«Я думаю, это было правильное решение, потому что им завтра играть финал. Меня это не побеспокоило. Я спокойно сидела в своей раздевалке и ждала финала».