Шарапова о поражении в Мадриде: «В таких матчах я вижу много того, что должна делать лучше»

Россиянка Мария Шарапова, в четвертьфинале турнира в Мадриде уступившая голландке со счетом 6:4, 2:6, 3:6, прокомментировала поражение.

«Конечно, я могу извлечь из этого матча некоторые положительные вещи. Но в таких матчах я вижу много того, что я должна делать лучше.

Мне кажется, нужно совмещать – извлекать положительные моменты, но в то же время относиться к себе жестко и многого от себя ждать. Только так можно прибавить. Нельзя постоянно себя нахваливать.

Конечно, было здорово одержать несколько побед. Но сегодня я не просто так проиграла. Нужно оценивать ситуацию, возвращаться к работе и начинать заново».