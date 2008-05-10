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    Шарапова о поражении в Мадриде: «В таких матчах я вижу много того, что должна делать лучше»

    Теги Мария Шарапова WTA Mutua Madrid Open Кики Бертенс Теннис

    Россиянка Мария Шарапова, в четвертьфинале турнира в Мадриде уступившая голландке Кики Бертенс со счетом 6:4, 2:6, 3:6, прокомментировала поражение.

    «Конечно, я могу извлечь из этого матча некоторые положительные вещи. Но в таких матчах я вижу много того, что я должна делать лучше.

    Мне кажется, нужно совмещать – извлекать положительные моменты, но в то же время относиться к себе жестко и многого от себя ждать. Только так можно прибавить. Нельзя постоянно себя нахваливать.

    Конечно, было здорово одержать несколько побед. Но сегодня я не просто так проиграла. Нужно оценивать ситуацию, возвращаться к работе и начинать заново».

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