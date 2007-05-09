Шарапова впервые с января вышла в 1/4 финала

Экс-первая ракетка мира россиянка в Мадриде обыграла Кристину Младенович со счетом 6:3, 6:4 и вышла в четвертьфинал. Для нее это первый четвертьфинал с января этого года, когда она дошла до полуфинала на первом турнире сезона в Шэньчжэне.

На турнирах Premier Шарапова не выходила в восьмерку лучших с турнира в Штутгарте, на котором в прошлом году вернулась из дисквалификации.

В Мадриде россиянка прервала серию из четырех поражений подряд и пока не проиграла ни сета. За выход в полуфинал пятикратная чемпионка «Больших шлемов» сыграет с голландкой Кики Бертенс.