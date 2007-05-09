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    Шарапова впервые с января вышла в 1/4 финала

    Теги Мария Шарапова WTA Кристина Младенович Mutua Madrid Open Теннис

    Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова в Мадриде обыграла Кристину Младенович со счетом 6:3, 6:4 и вышла в четвертьфинал. Для нее это первый четвертьфинал WTA с января этого года, когда она дошла до полуфинала на первом турнире сезона в Шэньчжэне.

    На турнирах Premier Шарапова не выходила в восьмерку лучших с турнира в Штутгарте, на котором в прошлом году вернулась из дисквалификации.

    В Мадриде россиянка прервала серию из четырех поражений подряд и пока не проиграла ни сета. За выход в полуфинал пятикратная чемпионка «Больших шлемов» сыграет с голландкой Кики Бертенс.

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