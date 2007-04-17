Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    16-летнюю россиянку дисквалифицировали на год за прием запрещенных препаратов

    Теги допинг ITF

    Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала 16-летнюю россиянку Елизавету Коклину на год за прием запрещенных препаратов.

    В пробе мочи, которую у нее взяли 23 октября 2017 года, обнаружили запрещенные диуретики фуросемид и торасемид.

    Теннисистка объяснила, что лекарства с этими веществами прописали ее матери от гипертонии. В начале октября мать давала их теннисистке, чтобы снять появившийся отек ноги. А 22 или 23 октября Коклина якобы приняла лекарства матери случайно, перепутав со своим препаратом от гиперемии.

    ITF приняла эти объяснения и посчитала, что теннисистка не хотела улучшить свои результаты при помощи препаратов. В виду этого, а также ее молодости и неопытности ее вину признали незначительной. Поэтому срок дисквалификации составляет всего год – до 22 октября 2018-го.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться