Светлана Кузнецова: «Без колебаний обменяю все свои трофеи на счастливую семейную жизнь»

Россиянка Светлана Кузнецова в преддверии старта на турнире в Лугано прокомментировала возвращение после операции на запястье.

«У меня раньше уже была травма колена. Не могу сказать, когда восстановление прошло быстрее, но сейчас мне кажется, что реабилитация просто бесконечная.

Сейчас ситуация улучшилась, но запястье все равно болит после особенно напряженных тренировок. После травмы я провела всего несколько матчей, но сейчас стараюсь играть как можно больше, чтобы набрать форму к «Ролан Гаррос».

Конечно, я задумываюсь о будущем. Мне 32 год, и я могу поиграть еще два-три сезона. Но потом мне нужно будет искать новые цели, расставлять приоритеты. Но я без колебаний обменяю все свои теннисные трофеи на счастливую семейную жизнь».