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    Светлана Кузнецова: «Запястье еще болит. Врач говорил, что лучше вернуться попозже»

    Теги Светлана Кузнецова WTA BNP Paribas Open Арина Соболенко

    Россиянка Светлана Кузнецова, в Индиан-Уэллсе проигравшая Арине Соболенко первый матч после операции на запястье (4:6, 3:6), прокомментировала свое состояние.

    «Запястье еще болит. Врач говорил, что боль должна пройти. Конечно, легко сказать, что я буду сидеть дома, пока боль не пройдет, но я не ищу легких путей. Врач говорил, что лучше вернуться попозже – немного позже. Наверное, я вернулась слишком рано, но это ничего – нужно пытаться.

    У меня никогда не было операций, так что я не знала, когда нужно возвращаться, как все пойдет. Кроме того, есть психологические моменты, когда пробиваешь бэхкенды и все такое. Но сейчас я чувствую себя намного лучше, чем в первые дни в Индиан-Уэллсе. В первые дни все было совсем ужасно.

    Соболенко сыграла здорово, ей было нечего терять. У меня были шансы – 0:30 и 15:40 на ее подаче в первом сете. Так что у меня были шансы, но сказался недостаток уверенности и практики. Чем больше матчей я проведу, тем быстрее верну ритм.

    Нужно смириться с этими поражениями, потому что это шаг в сторону обретения игровой формы».

     

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