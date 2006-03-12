Новак Джокович: «Доволен, что вышел на корт так скоро после операции. Меня вообще здесь не должно было быть»

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал свое поражение в стартовом матче турнира в Индиан-Уэллсе от №109 ATP Таро Даниэля (6:7, 6:4, 1:6).

«У меня было ощущение, будто это мой первый матч в туре. Очень странное. У меня не было ни ритма, ничего. К тому же пару последних недель мне немного нездоровится.

С одной стороны, я доволен, что смог выйти на корт так скоро после операции, но с другой, чувствовал себя совершенно паршиво. Я просто хотел выйти на корт и посмотреть, в каком я состоянии. Никаких ожиданий у меня не было. Меня вообще здесь не должно было быть – я всего пять-шесть недель назад перенес операцию. Но мне удалось восстановиться очень быстро и подготовиться к этому турниру.

Сегодня у меня ничего толком не получалось. Я нервничал. Очень много ошибался – это был один их тех дней, когда вообще не можешь нащупать ритм на задней линии, особенно с бэкхенда, а для меня это коронный удар. Лепил просто необъяснимые, нехарактерные ошибки.

Но когда за девять месяцев проводишь всего пару матчей, у тебя в голове неизбежно сидит сомнение, готов ты уже играть или еще нет. И даже если боли как таковой нет, все равно об этом думаешь, потому что я играл с болью два года».