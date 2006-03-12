Новак Джокович: «Сейчас мне просто хочется играть без боли»

Экс-первая ракетка мира серб , который в Индиан-Уэллсе проведет первый турнир после небольшой операции на локте, рассказал о своих целях.

«Сейчас я хочу только вернуть уверенность в себе, поймать игровой ритм. За последние девять месяцев я провел всего четыре матча, так что сейчас мне просто хочется играть без боли.

С учетом моих предыдущих результатов – это один из моих любимых турниров. После Австралии мне сделали операцию, и прошло не очень много времени, но мне удалось восстановиться. Я надеюсь, что на момент начала турнира буду здоров и смогу использовать это как фундамент.

Конечно, сейчас у меня другие ожидания от турнира – не те, что были в прошлом году или два года назад. В этом году дело не только в рейтинге, но и в том, что я очень мало играл.

Цели немного другие. Но когда я выйду на корт – все серьезно. Я хочу показать максимум и выиграть».