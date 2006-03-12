Джокович проиграл первый матч после операции с 61 невынужденной ошибкой

Пятикратный чемпион Индиан-Уэллса Новак Джокович (10), в воскресенье уступивший Таро Даниэлю (Q) 6:7, 6:4, 1:6, проиграл первый матч после операции на локте и впервые со своего турнирного дебюта в 2006-м уступил на турнире в стартовом круге.

30-летний Джокович, для которого это был второй турнир сезона, проиграл сопернику, не входящему в топ-100, лишь в пятый раз за последние десять лет, допустив за матч 61 невынужденную ошибку.

25-летний японец, до этой недели не имевший побед в основных сетках уровня ATP с US Open, впервые в карьере обыграл соперника из топ-20 (до этого проиграл все семь встреч) и впервые вышел в третий круг «Мастерса». В первом сете он уступал 2:5 и отыграл сетбол, прежде чем выиграть его на тай-брейке 7:3.

«Это было потрясающе. Сегодня утром на разминке я думал, какой это большой корт. Перед матчем я довольно сильно нервничал. Но мне удалось воспользоваться тем, что он пока не в лучшей своей форме. Даже проиграв второй сет, я не переставал верить, что в третьем могу побороться. Мне удалось остаться в матче, и я горжусь этим.

Когда я вернул брейк в первом сете, я понял, что он не так уж хорошо играет сегодня. Я говорил себе, что, если продолжу гнуть свою линию, смогу победить. Мне удалось сделать это и сохранить при этом спокойствие. Перед третьим сетом я перегруппировался и смог провести лучший отрезок матча».

За выход в 1/8 финала уроженец Нью-Йорка сыграет с Леонардо Майером.