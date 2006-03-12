Анна Чакветадзе о том, кто может стать новым тренером Шараповой: «Мне очень нравится вариант – Юрий Шарапов»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор «Евроспорта» Анна Чакветадзе ответила на вопрос, кто может стать новым тренером .

«Мне очень нравится вариант – Юрий Шарапов. Теоретически это маловероятно, потому что сейчас Машиным агентам начнут писать тренеры и их представители, что они понимают, что ей нужно. Но кто, как не Юрий Викторович знает Машу и все ее сложности. Они многое вместе перебороли и пережили.

Кстати говоря, он всегда присутствовал на тренировках в Лос-Анджелесе, даже когда официально Маша с ним не работала. Он может вывести Шарапову на нужные эмоции, по крайней мере должен стоять особняком. Он умеет настроить против всех, и Маше это всегда помогало. Это именно то, что сейчас ей нужно. Другое дело, что в таких ситуациях всегда всплывают взаимоотношения папа-дочь. Я не в курсе, как сейчас с этим дела обстоят и что в итоге решит Мария.

В любом случае то, что она уже убрала Свена Гренефельда, – это большой плюс. Нужно пробовать и искать специалиста. Ведь дело не в технике или тактике, Маша никогда не была тактическим игроком. Ей нужны эмоции и человек, который сможет собрать ее в психологическом плане, а игра придет потом. Это второй шаг», – приводит слова Чакветадзе «Чемпионат.com».