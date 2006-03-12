Мария Шарапова: «Мне нужно еще немного времени»

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала свое выступление на турнире в Индиан-Уэллсе, где в первом круге проиграла Наоми Осаке 4:6, 4:6.

«У меня были некоторые физические проблемы, и это очень досадно, потому что после того, как я вернулась, мне постоянно приходилось останавливаться из-за разных травм, и это не позволяло мне войти в нормальный соревновательный ритм, как мне того хотелось.

Но сегодня я играла в полную силу и чувствую, что могу вынести из этого матча определенный позитив. После Дохи у меня были сложные недели, я работала, чтобы восстановиться, но мне еще нужно немного времени. Я знаю, как это бывает, потому что уже делала это раньше. Конечно, очень досадно проигрывать такие матчи, но это и есть рабочий процесс, я это прекрасно понимаю».

На вопрос, не рассчитывала ли она через 11 месяцев после дисквалификации быть в более выигрышной позиции, пятикратная чемпионка «Шлемов» ответила:

«Я не так смотрела на свое возвращение. Я просто знаю, что в этом году выступаю, а в прошлом этого делать не могла. Так что я испытываю большую благодарность за возможность выходить на корт из подтрибунного помещения и видеть, сколько народу пришло на меня посмотреть. Я долго была этого лишена, и вернуть это для меня очень важно».