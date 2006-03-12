Виктория Азаренко: «Не сказала бы, что последние 8 месяцев были потерянными»

Экс-первая ракетка мира белоруска , сегодня в Индиан-Уэллсе проведшая первый матч за 8 месяцев, ответила на вопрос, считает ли она потерянным то время, когда не могла играть из-за судебного разбирательства с отцом своего сына.

«Безусловно это тяжелая ситуация, и мне трудно сосредоточиться только не теннисе. Наверное, я больше никогда не смогу сосредоточиться только на теннисе – у меня же теперь ребенок.

Конечно, дополнительные проблемы не делают жизнь легче, но я бы не сказала, что это было потерянное время. Печально, что так вышло, и это был неприятный период, но это часть моей жизни.

Мне 28 лет, а в последнее время были первые ракетки мира, которым за 30, так что все в порядке. Я еще молодая».

Азаренко заявила, что в марте планирует выступить на турнире в Майами, но дальше этого пока не планирует.