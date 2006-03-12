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    Виктория Азаренко: «Не сказала бы, что последние 8 месяцев были потерянными»

    Теги WTA Виктория Азаренко

    Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко, сегодня в Индиан-Уэллсе проведшая первый матч за 8 месяцев, ответила на вопрос, считает ли она потерянным то время, когда не могла играть из-за судебного разбирательства с отцом своего сына.

    «Безусловно это тяжелая ситуация, и мне трудно сосредоточиться только не теннисе. Наверное, я больше никогда не смогу сосредоточиться только на теннисе – у меня же теперь ребенок.

    Конечно, дополнительные проблемы не делают жизнь легче, но я бы не сказала, что это было потерянное время. Печально, что так вышло, и это был неприятный период, но это часть моей жизни.

    Мне 28 лет, а в последнее время были первые ракетки мира, которым за 30, так что все в порядке. Я еще молодая».

    Азаренко заявила, что в марте планирует выступить на турнире в Майами, но дальше этого пока не планирует.

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