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    Виктория Азаренко: «Моему сыну очень нравится бегать по газонам в Индиан-Уэллсе, а я рада снова заниматься любимым делом»

    Теги WTA Виктория Азаренко BNP Paribas Open

    Двукратная чемпионка турнира в Индиан-Уэллсе Виктория Азаренко поделилась впечатлениями от возвращения в тур. Напомним, 28-летняя белоруска прошлым летом ненадолго вернулась в тур из декрета, но не играла после «Уимблдона» из-за судебной тяжбы об опеке над сыном с его отцом.

    «Я очень рада, что могу снова сыграть здесь, это один из лучших турниров сезона, и каждый год он становится лучше и больше, и больше зрителей на него приходят. Игрокам от этого здесь нравится еще больше. Я приехала сюда впервые после того, как у меня появился сын, и уже забыла, как здесь красиво. Ему нравится бегать тут по газонам, и на корте ему тоже нравится, так что я очень рада быть здесь и иметь возможность заниматься любимым делом. С нетерпением жду начала турнира».

    В первом круге BNP Paribas Open его двукратная чемпионка сыграет с Хизер Уотсон.

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