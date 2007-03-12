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    Азаренко выиграла первый матч после «Уимблдона»

    Теги WTA Виктория Азаренко Хизер Уотсон BNP Paribas Open

    Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла британку Хизер Уотсон со счетом 6:4, 6:2.

    Для Азаренко это был первый матч после «Уимблдона»-2017. Примечательно, что свою последнюю победу Азаренко одержала как раз в матче против Уотсон на «Уимблдоне».

    После этого белоруска несколько раз брала wild card на турниры, но в итоге отказывалась от них, потому что судится с отцом своего сына Лео за право опеки над ребенком. Пока идет суд, она не может вывозить сына за пределы Калифорнии, но Индиан-Уэллс находится в этом штате.

    «Я чуть не заплакала, когда выходила на корт. Было очень тяжело, особенно в те моменты, когда я не могла играть», – прокомментировала возвращение Азаренко.

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