Азаренко выиграла первый матч после «Уимблдона»

Экс-первая ракетка мира белоруска в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла британку со счетом 6:4, 6:2.

Для Азаренко это был первый матч после «Уимблдона»-2017. Примечательно, что свою последнюю победу Азаренко одержала как раз в матче против Уотсон на «Уимблдоне».

После этого белоруска несколько раз брала wild card на турниры, но в итоге отказывалась от них, потому что судится с отцом своего сына Лео за право опеки над ребенком. Пока идет суд, она не может вывозить сына за пределы Калифорнии, но Индиан-Уэллс находится в этом штате.

«Я чуть не заплакала, когда выходила на корт. Было очень тяжело, особенно в те моменты, когда я не могла играть», – прокомментировала возвращение Азаренко.